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Более 50 россиян приглашены на Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Win McNamee/CNP/AdMedia
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На Национальный молитвенный завтрак некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation и конгрессом США в Вашингтоне приглашены более 50 россиян.

Информацию об этом распространил представитель этой организации Ларри Росс в среду, 7 февраля.

«Могу подтвердить, что в нынешнем году Национальный молитвенный завтрак посетят более 3800 человек, представляющих 130 стран и территорий. Примерно 55 из них прибывают из России», — цитирует его ТАСС.

30 января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался лететь на Национальный молитвенный завтрак с участием американского лидера Дональда Трампа. Кроме него на это мероприятие не поедут главы еще двух комитетов ГД — Андрей Макаров и Вячеслав Никонов. Решение было принято после публикации «кремлевского доклада» американского финансового ведомства.

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