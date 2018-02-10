Прямой эфир

Трамп заблокировал публикацию записки демократов по «делу РФ»

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки, составленной демократами, о деталях проведения расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В письме членам профильного комитета по разведке палаты представителей конгресса США юрисконсульт президента Дон Макгэн отметил, что обнародование документа угрожает национальной безопасности страны и «будет не в интересах правоохранительных органов».

При этом ранее 9 февраля глава государства заявлял о готовности предать документ огласке в ближайшее время. Напомним, 5 февраля спецкомитет большинством голосов выступил за публикацию записки.

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США, а также наличие связей между Трампом и Россией. Как показал проведенный ранее опрос Marist Poll, более 40% американских граждан опасаются вмешательства Москвы в предстоящие выборы в конгресс США. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американцы опасаются вмешательства РФ в выборы в конгресс США
Буш-младший заявил о доказательствах «вмешательства РФ» в выборы в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017