Трамп заблокировал публикацию записки демократов по «делу РФ»

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки, составленной демократами, о деталях проведения расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В письме членам профильного комитета по разведке палаты представителей конгресса США юрисконсульт президента Дон Макгэн отметил, что обнародование документа угрожает национальной безопасности страны и «будет не в интересах правоохранительных органов».

При этом ранее 9 февраля глава государства заявлял о готовности предать документ огласке в ближайшее время. Напомним, 5 февраля спецкомитет большинством голосов выступил за публикацию записки.

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США, а также наличие связей между Трампом и Россией. Как показал проведенный ранее опрос Marist Poll, более 40% американских граждан опасаются вмешательства Москвы в предстоящие выборы в конгресс США.