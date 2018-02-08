Буш-младший заявил о доказательствах «вмешательства РФ» в выборы в США

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что есть доказательства «вмешательства России» в президентскую кампанию 2016 года в США.

«Газета.ру» со ссылкой на Associated Press отмечает, что в ходе своего выступления Буш не упоминал Дональда Трампа, но затронул попытки президента США наладить теплые отношения с РФ.

«Есть довольно явные доказательства того, что русские вмешивались», — сказал Буш-младший. «Повлияли ли они на результат — это другой вопрос», — продолжил он. Проблемой является факт, что другая страна вовлечена в американскую избирательную систему, подчеркнул бывший американский президент.

Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки. В начале октября сенатский комитет по разведке объявил об отсутствии связей между Трампом и Россией.