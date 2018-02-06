Юристы Трампа советуют ему не давать показаний по «делу РФ»

Юристы президента США Дональда Трампа советуют ему не отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что правозащитники обеспокоены возможным предъявлением Трампу обвинений в даче ложных показаний. При этом отказ грозит обвинением в сокрытии информации. Решение американского лидера о том, намерен ли он говорить с прокурором, ожидается в ближайшие недели.

Ранее Трамп заявлял о готовности дать показания, но прежде намерен проконсультироваться со своими адвокатами. При этом еще в январе он считал маловероятной необходимость встречаться с Мюллером.

На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки. В начале октября сенатский комитет по разведке объявил об отсутствии связей между Трампом и Россией, а итоги голосования были признаны нетронутыми Москвой.