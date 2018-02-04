Трамп сожалеет, что все обсуждают только Россию
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в стране обсуждают только Россию и не освещают достижения его администрации. Об этом глава государства написал в своем микроблоге Twitter.
«Превосходные показатели по рабочим местам, и наконец спустя многие годы растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, хотя после года расследования не было выявлено сговора», — подчеркнул Трамп.
Расследование приписываемого России вмешательства в ход выборов в США проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса.
В адрес действующего президента регулярно звучат обвинения в сговоре с Россией. В частности, экс-кандидат Хиллари Клинтон считает, что Трамп победил на выборах благодаря вмешательству Москвы.
Российские власти неоднократно опровергали обвинения в свой адрес, называя их «голословными».