Трамп сожалеет, что все обсуждают только Россию

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в стране обсуждают только Россию и не освещают достижения его администрации. Об этом глава государства написал в своем микроблоге Twitter.

«Превосходные показатели по рабочим местам, и наконец спустя многие годы растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, хотя после года расследования не было выявлено сговора», — подчеркнул Трамп.

Great jobs numbers and finally, after many years, rising wages- and nobody even talks about them. Only Russia, Russia, Russia, despite the fact that, after a year of looking, there is No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2018

Расследование приписываемого России вмешательства в ход выборов в США проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса.

В адрес действующего президента регулярно звучат обвинения в сговоре с Россией. В частности, экс-кандидат Хиллари Клинтон считает, что Трамп победил на выборах благодаря вмешательству Москвы.

Российские власти неоднократно опровергали обвинения в свой адрес, называя их «голословными».