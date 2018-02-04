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Трамп сожалеет, что все обсуждают только Россию

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в стране обсуждают только Россию и не освещают достижения его администрации. Об этом глава государства написал в своем микроблоге Twitter.

«Превосходные показатели по рабочим местам, и наконец спустя многие годы растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, хотя после года расследования не было выявлено сговора», — подчеркнул Трамп.

Расследование приписываемого России вмешательства в ход выборов в США проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса.

В адрес действующего президента регулярно звучат обвинения в сговоре с Россией. В частности, экс-кандидат Хиллари Клинтон считает, что Трамп победил на выборах благодаря вмешательству Москвы.

Российские власти неоднократно опровергали обвинения в свой адрес, называя их «голословными».

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