Трамп решил предать огласке документ о нарушениях ФБР

Президент США Дональд Трамп решил обнародовать документ, содержащий обвинения в адрес сотрудников ФБР в неправомерных действиях при проведении расследования о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы, сообщили представители Белого дома.

Как сообщает CNN, Трамп уже направил в комитет палаты представителей по разведке уведомление о том, что документ о нарушениях ФБР может быть опубликован. В понедельник публикацию этого документа поддержало республиканское большинство в профильном спецкомитете палаты представителей, сообщает ТАСС.

CNN ранее также приводил мнение экспертов, которые полагают, что публикация этого документа является попыткой республиканцев дискредитировать расследование в отношении «связей Трампа с РФ» и «российского вмешательства».

Ранее сообщалось, что в Белом доме опасаются отставки директора ФБР США Кристофера Рея из-за публикации документа о нарушениях, которые допустили сотрудники ведомства при расследовании «дела РФ».