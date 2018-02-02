Прямой эфир

Сотрудники ФБР потратили $25 тыс. из бюджета на ужин с преступниками

0
Фото: Global Look Press/Fabian von Poser
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США потратили $25 тыс. из бюджета на ужин для членов преступного сообщества в итальянском ресторане. 

Встречу прозвали «рождественской вечеринкой Коза ностры», передает New York Post. Ужин устроили в Бронксе в декабре 2014 года, чтобы выманить и арестовать членов мафии. 

О трате стало известно из показаний спецагента Уильяма Инцерильо во время слушаний в Федеральном суде Манхэттена по делу преступного босса Джозефа Мерлино.

Ранее сообщалось, что в ФБР и министерстве юстиции США существовало тайное сообщество, которое во время выборов 2016 года действовало против Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом испугался отставки директора ФБР
В США потребовали публикации документа о слежке за экс-советником Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017