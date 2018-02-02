Сотрудники ФБР потратили $25 тыс. из бюджета на ужин с преступниками

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США потратили $25 тыс. из бюджета на ужин для членов преступного сообщества в итальянском ресторане.

Встречу прозвали «рождественской вечеринкой Коза ностры», передает New York Post. Ужин устроили в Бронксе в декабре 2014 года, чтобы выманить и арестовать членов мафии.

О трате стало известно из показаний спецагента Уильяма Инцерильо во время слушаний в Федеральном суде Манхэттена по делу преступного босса Джозефа Мерлино.

Ранее сообщалось, что в ФБР и министерстве юстиции США существовало тайное сообщество, которое во время выборов 2016 года действовало против Дональда Трампа.