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СМИ сообщили о существовании в ФБР и минюсте общества недругов Трампа

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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В ФБР и министерстве юстиции США существовало тайное сообщество, которое во время выборов 2016 года действовало против Дональда Трампа. Об этом сообщили телеканалу Fox News председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса Трей Гоуди и его однопартиец Джон Ратклифф.

Конгрессмены сообщили о SMS-переписке двух сотрудников ФБР, один из которых был отстранен от участия в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу РФ. По их словам, речь идет о Питере Стржоке и Лизе Пейдж, которые якобы состояли в интимных отношениях и обменивались нелицеприятными репликами о Трампе.

«Эти агенты ФБР вели SMS-переписку и упоминали о, предположительно, первом собрании тайного общества. Эти агенты, по сути, должны были быть объективными и уделять внимание фактам», — цитирует ТАСС Гоуди.

Конгрессмен отметил, что хочет знать, о каком тайном обществе идет речь. Он также подчеркнул, что агенты ФБР должны были «вести объективное расследование в отношении» Трампа.

Министр юстиции Джефф Сешнс 22 января подтвердил, что ФБР потеряло SMS-переписку двух своих сотрудников. Чиновник пригрозил дисциплинарным наказанием виновным в исчезновении данных с серверов ФБР.

Портал iz.ru писал о том, что конгресс США в ходе расследования о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в 2016 году не нашел свидетельств сговора команды американского лидера Дональда Трампа с Москвой. Об этом сообщил конгрессмен Джейсон Чаффетц.

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