Белый дом испугался отставки директора ФБР

В Белом доме опасаются отставки директора ФБР США Кристофера Рея после обнародования материалов о нарушениях, допущенных ведомством при расследовании «российского вмешательства» в выборы 2016 года.

Рей уже выражал недовольство решением придать гласности этот закрытый документ, но не заявлял напрямую о готовности покинуть пост.

Недовольство директора ФБР может привести к корректировке и редактированию докладной записки, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп собирался опубликовать докладную записку о злоупотреблениях со стороны спецслужб во время выборов президента США в 2016 году. По нормам американского законодательства, он должен это сделать до 4 февраля.