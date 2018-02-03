Трамп назвал расследование «дела РФ» американским позором

Проводимое в США расследование по России является «американским позором», заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни обструкции (это слово теперь используется (вместо препятствия расследованию. — Прим. iz.ru), так как после года бесконечных поисков, результатом которых стало НИЧТО, идея сговора мертва). Это американский позор!» — написал Трамп в Twitter.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018

Напомним, 2 февраля Дональд Трамп объявил о публикации доклада, посвященного нарушениям со стороны ФБР США при расследовании «российского дела». Публикация этого документа может привести к отставке главы ФБР Кристофера Рея.

Позднее бывший директор спецслужбы Джеймс Коми рассказал о последствиях для ФБР публикации доклада о нарушениях.