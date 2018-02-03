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Трамп назвал расследование «дела РФ» американским позором

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Проводимое в США расследование по России является «американским позором», заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни обструкции (это слово теперь используется (вместо препятствия расследованию. — Прим. iz.ru), так как после года бесконечных поисков, результатом которых стало НИЧТО, идея сговора мертва). Это американский позор!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, 2 февраля Дональд Трамп объявил о публикации доклада, посвященного нарушениям со стороны ФБР США при расследовании «российского дела». Публикация этого документа может привести к отставке главы ФБР Кристофера Рея.

Позднее бывший директор спецслужбы Джеймс Коми рассказал о последствиях для ФБР публикации доклада о нарушениях.

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