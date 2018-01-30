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Следователи ФБР приступили к изучению второго досье на Трампа

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Следователи Федерального бюро расследований (ФБР), которые занимаются расследованием дела о якобы имевшем место российском следе в президентской кампании в США, приступили к изучению второго досье на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным британского издания, автором досье стал политический активист Коди Ширер, ранее работавший журналистом. Подчеркивается, что в период президентства Билла Клинтона Ширер был близок к администрации США. Однако, в отличие от бывшего британского разведчика Кристофера Стила, являющегося первым автором досье на Трампа, Ширер не обладает опытом работы в спецслужбах и его информация изначально была воспринята скептически. Издание отмечает, что ФБР подходит к расследованию второго досье на Трампа со всей серьезностью.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп назвал досье на него, которое содержит непроверенные сведения компрометирующего характера, «кучей мусора». До этого минюст США разрешил конгрессу допросить по так называемому делу РФ сотрудника ФБР, который мог иметь прямое отношение к созданию досье на президента США Дональда Трампа. Само досье на Трампа, в котором утверждается, что он имел связи с Москвой, составила исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом.

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