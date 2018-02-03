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Трамп заявил об игнорировании СМИ роста рейтинга его одобрения

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ отказываются сообщать о росте уровня одобрения его деятельности на посту главы государства. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 

Трамп сообщил, что исследовательская служба Rasmussen Reports ранее опубликовала данные о росте его рейтинга до 49%, и отметил, что об увеличении его популярности свидетельствуют и результаты ряда других опросов. 

«Этот показатель гораздо лучше того, который я получил, одержав победу на выборах, и выше, чем у определенных «священных коров». Почему же тогда СМИ отказываются писать об этом?» — написал Трамп в своем микроблоге

Трамп неоднократно обвинял СМИ в сознательном создании его негативного образа. Как сообщал портал iz.ru, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США заявил, что с момента вступления в должность главы государства он подвергается «злобным нападкам прессы»

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