Трамп заявил об игнорировании СМИ роста рейтинга его одобрения

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ отказываются сообщать о росте уровня одобрения его деятельности на посту главы государства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп сообщил, что исследовательская служба Rasmussen Reports ранее опубликовала данные о росте его рейтинга до 49%, и отметил, что об увеличении его популярности свидетельствуют и результаты ряда других опросов.

«Этот показатель гораздо лучше того, который я получил, одержав победу на выборах, и выше, чем у определенных «священных коров». Почему же тогда СМИ отказываются писать об этом?» — написал Трамп в своем микроблоге.

Трамп неоднократно обвинял СМИ в сознательном создании его негативного образа. Как сообщал портал iz.ru, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США заявил, что с момента вступления в должность главы государства он подвергается «злобным нападкам прессы».