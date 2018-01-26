Заявившего о «злобных нападках СМИ» Трампа освистали в Давосе

Президента США Дональда Трампа освистали на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе после его критики в адрес СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

«Став политиком, я осознал, насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса», –– сказал американский лидер.

По его словам, с момента вступления в должность президента он постоянно подвергается злобным нападкам прессы, а когда он занимался строительным бизнесом в Нью-Йорке, СМИ «относились к нему хорошо».

Публика встретила заявления американского президента негодованием и свистом.

Трамп неоднократно заявлял о несправедливости СМИ к нему. Так, он называл газету The New York Times и телекомпании СNN и ABC врагами американского народа и распространителями фейковых новостей.

После этого компания CNN подсчитала, что за первый год своего президентства (с 20 января 2017 года) Дональд Трамп в своих устных и письменных заявлениях 404 раза употребил слово «фейковый».

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января.