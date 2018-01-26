Трамп назвал сообщение о попытке увольнения Мюллера фейковой новостью

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он хотел уволить спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера в июне 2017 года.

Об этом глава Белого дома заявил в пятницу, 26 января.

«Фейковые новости, друзья, фейковые новости», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Американские СМИ сегодня заявили, что Трамп приказал в июне прошлого года уволить спецпрокурора по «делу РФ» Роберта Мюллера.

29 декабря портал iz.ru писал о том, что, по мнению Трампа, расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году выставляет страну в неприглядном свете.

18 января Трамп заявил, что «не терпится» побеседовать со спецпрокурором Мюллером. Как отмечают западные СМИ со ссылкой на адвоката президента США Тая Кобба, который представляет интересы американского лидера, Трамп хочет окончательно закрыть тему расследования.