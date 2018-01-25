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Спецпрокурор Мюллер представил список тем для обсуждения с Трампом

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/ZUMAPRESS
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Роберт Мюллер, спецпрокурор, который ведет расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы, передал юристам президента США список вопросов, которые он хотел бы поднять, общаясь с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Мюллер хотел бы пообщаться с главой государства в форме личной беседы.

По данным источников телеканала, спецпрокурор планирует получить от президента США достоверную информацию о том, препятствовал ли тот проведению расследования в отношении «российского следа», а также существовал ли какой-либо сговор между Трампом и Россией.

Ранее Трамп заявил о готовности дать под присягой показания Мюллеру.

В среду представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп допускает вмешательство Москвы в американские выборы, однако никакого сговора между ним и Россией не существовало.

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