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Трамп призвал союзников США увеличить расходы на собственную оборону

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Президент США Дональд Трамп призвал союзников увеличить вклад в свою оборону и выполнять финансовые обязательства перед НАТО для общей защиты.

Об этом он заявил во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе в пятницу, 26 января.

«Мы призываем наших партнеров и союзников инвестировать в их собственную оборону и выполнять общие финансовые обязательства, которые требуются для обеспечения нашей общей безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

Сразу после вступления в должность он потребовал от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в течение десяти лет.

В марте министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что  Германия выделяет на оборону 1,2% от своего ВВП. Если страна увеличит расходы до рекомендованного уровня, ей придется ежегодно тратить на оборону более €60 млрд. Габриэль выразил сомнение в том, что «Европе нужна такая Германия».

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