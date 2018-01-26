Трамп призвал союзников США увеличить расходы на собственную оборону

Президент США Дональд Трамп призвал союзников увеличить вклад в свою оборону и выполнять финансовые обязательства перед НАТО для общей защиты.

Об этом он заявил во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе в пятницу, 26 января.

«Мы призываем наших партнеров и союзников инвестировать в их собственную оборону и выполнять общие финансовые обязательства, которые требуются для обеспечения нашей общей безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

Сразу после вступления в должность он потребовал от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в течение десяти лет.

В марте министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия выделяет на оборону 1,2% от своего ВВП. Если страна увеличит расходы до рекомендованного уровня, ей придется ежегодно тратить на оборону более €60 млрд. Габриэль выразил сомнение в том, что «Европе нужна такая Германия».