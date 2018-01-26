Бывший госсекретарь США выступил против включения Украины в НАТО

Украину не следует включать в НАТО. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на слушаниях комитета сената США по обороне заявил о том.

«Я выскажу непопулярную точку зрения: не слишком мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и невозможно позволить быть ей сателлитом России», — цитирует политика «РИА Новости».

По словам Киссинджера, Украине нужно стать независимой как в военном, так и в экономическом плане. Экс-госсекретарь считает, что Киев должен самостоятельно решать вопросы о своих приоритетах.

Портал iz.ru писал о заявлении Киссинджера во время выступления на «Примаковских чтениях» в Москве о том, что Россия и США имеют все возможности, чтобы достичь заметного прогресса в отношениях и улучшить ситуацию в мире. Он отметил, что для этого необходимы совместные усилия двух стран.