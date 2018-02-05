Автора досье на Трампа информировали Госдеп и штаб Клинтон

Кристофер Стил, автор досье на президента США Дональда Трампа, при создании документа получал информацию от членов предвыборного штаба Хиллари Клинтон, а также от чиновников Госдепартамента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо республиканцев из сената.

Сенаторы Чак Грассли и Линдси Грэм опубликовали текст письма, адресованного ФБР, в котором требуют привлечения Стила к уголовной ответственности.

«Тот факт, что штаб Клинтон финансировал работу господина Стила, беспокоит сам по себе, но то, что эти сотрудники Клинтон параллельно снабжали господина Стила обвинениями, вызывает дополнительные вопросы о том, насколько он заслуживает доверия», — сказано в документе.

Как писал портал iz.ru, ранее в феврале был обнародован секретный меморандум парламентского комитета по разведке, который ставит «под вопрос законность и легитимность» действий ряда сотрудников ФБР и министерства юстиции США в период предвыборной кампании 2016 года. В частности, говорилось о прослушке экс-советника Трампа Картера Пейджа. Республиканцы заявляли, что для получения секретного ордера на прослушивание ФБР использовало неподтвержденное компрометирующее досье. Отмечается, что использование документа кажется республиканцам сомнительным ввиду неподтвержденности его содержания. Кроме того, ФБР не раскрыло суду источники финансирования досье. Кристофера Стила сенаторы обвиняют в утечках информации в СМИ, что является нарушением правил работы информатора ФБР.

Напомним, в 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Кристофера Стила — главу лондонской фирмы экс-сотрудников британских спецслужб. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе.

На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки. В начале октября сенатский комитет по разведке объявил об отсутствии связей между Трампом и Россией, а итоги голосования были признаны не тронутыми Москвой. 3 февраля администрация США заявила о готовности сотрудничать с конгрессом для ужесточения контроля за действиями ФБР и минюста страны.