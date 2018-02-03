Белый дом сделал выводы из критики действий ФБР на выборах 2016 года

Администрация США заявила о готовности сотрудничать с конгрессом для ужесточения контроля за действиями ФБР и минюста страны. Такой вывод сделан после обнародования секретного меморандума парламентского комитета по разведке.

«Меморандум поднимает серьезные вопросы относительно процесса принятия решений на самом высоком уровне в министерстве юстиции и в ФБР по использованию наиболее инвазивных (проникающих. — Ред.) методов слежки против американских граждан», — говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

В обнародованном документе отмечается, что выявленные факты «ставят под вопрос законность и легитимность» действий ряда сотрудников ФБР и министерства юстиции США в период предвыборной кампании 2016 года.

В частности, приводятся данные об использовании спецслужбой так называемой программы слежки FISA («Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки». — Ред.). Например, говорится об электронной прослушке бывшего советника Трампа Картера Пейджа.

Меморандум, подготовленный республиканским большинством в комитете, содержит утверждения, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Ранее ФБР США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации, уточняет «РИА Новости».

Меморандум косвенно связан с расследованием так называемого «российского влияния» на ход выборной кампании 2016 года. Свидетельства «влияния» в пользу Трампа искало ФБР. Однопартийцы нынешнего президента, не оценивая качества представленных спецслужбой материалов, указало на незаконность сбора таких сведений.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Как писал iz.ru, в Белом доме опасаются, что публикация документа приведет к уходу с поста директора ФБР Кристофера Рея. Его заместитель Эндрю Маккейб уже освободил должность.