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Глава ЦРУ заявил о грядущем вмешательстве РФ в выборы в стране

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Россия намерена активно вмешиваться в ход промежуточных выборов в США в 2018 году, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео.

«Конечно, я определенно ожидаю, что она продолжит пытаться и делать это, но я уверен, что Америка будет в состоянии провести свободные и честные выборы», — заявил Помпео.

При этом влияние Москвы на голосование «не будет значительным», уверен он.

Он «по-прежнему рассматривает Россию, главным образом, в качестве противника, разделяя озабоченность многих европейских стран по поводу ее подрывной деятельности».

При этом именно США пытаются этому противостоять, уверяет директор ЦРУ, но активность российских эмиссаров не снижается. «Я не наблюдал значительного снижения их активности», — заявил Майк Помпео в интервью BBC.

По избирательной системе США выборы президента страны проходят раз в четыре года и считаются главными выборами. Промежуточными называются голосования по выбору конгрессменов и губернаторов, которые назначаются также каждые четыре года, но между президентскими, с лагом в два года.

Как писал iz.ru, 200-страничный доклад Демократической партии США о российском влиянии содержит данные о вмешательстве Москвы в дела как минимум 19 стран Европы и США и был представлен конгрессу 10 января.

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