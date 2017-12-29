Трамп надеется победить на выборах 2020 года благодаря СМИ

Президент США Дональд Трамп надеется, что СМИ ради рейтингов помогут ему победить на выборах 2020 года.

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью, опубликованном в ночь на пятницу, 29 декабря.

«Я одержу победу и переизберусь на четыре года еще и потому, что газеты, телевидение, все виды СМИ будут думать, что без меня все их рейтинги вылетят в трубу», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что, по его мнению, СМИ резко изменят свое отношение к нему, «будут любить и просить не проигрывать».

Президент США неоднократно критиковал работу телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC и газету New York Times. Он даже предложил объявить конкурс на звание «самого лживого СМИ».

9 декабря президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN в выпуске «фейковых новостей». В этой связи он предложил редакции сменить фирменный слоган «самые достоверные новости» на «наименее достоверные».