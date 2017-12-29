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Трамп надеется победить на выборах 2020 года благодаря СМИ

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп надеется, что СМИ ради рейтингов помогут ему победить на выборах 2020 года.

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью, опубликованном в ночь на пятницу, 29 декабря.

«Я одержу победу и переизберусь на четыре года еще и потому, что газеты, телевидение, все виды СМИ будут думать, что без меня все их рейтинги вылетят в трубу», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что, по его мнению, СМИ резко изменят свое отношение к нему, «будут любить и просить не проигрывать».

Президент США неоднократно критиковал работу телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC и газету New York Times. Он даже предложил объявить конкурс на звание «самого лживого СМИ».

9 декабря президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN в выпуске «фейковых новостей». В этой связи он предложил редакции сменить фирменный слоган «самые достоверные новости» на «наименее достоверные».

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