Джиму Керри предложили зарегистрироваться в российских соцсетях

Американскому актеру Джиму Керри предложили открыть аккаунт в российских соцсетях, например, «ВКонтакте» и «Одноклассники». С таким предложением выступил российский пранкер Владимир Кузнецов, известный под ником Вован. Он заявил, что поддерживает решение голливудской знаменитости уйти из Facebook.

Вован заявил, что в российских соцсетях «точно никто не вмешается в американские выборы», передает «РИА Новости».

Джим Керри ранее заявил, что избавится от акций Facebook и удаляет страницу в этой соцсети. Причиной актер назвал «российское вмешательство» в президентскую кампанию в США.

Обвинения в адрес России во вмешательстве впервые прозвучали после поражения на выборах президента США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Американские СМИ заявляли, что Москва вела политическую рекламную кампанию в Facebook и других соцсетях в пользу Трампа.

Дональд Трамп назвал мистификацией обвинения в адрес России о якобы влиянии на выборы в США через Facebook. РФ неоднократно отмечала, что не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы и отвергала любые обвинения во вмешательстве, называя их абсурдными и бездоказательными.