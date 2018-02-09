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Трамп пообещал опубликовать секретную записку демократов о «вмешательстве» РФ

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в ближайшее время обнародовать служебную записку, составленную демократами о деталях проведения расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Президент сказал, что собирается опубликовать это письмо в ближайшее время», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

5 февраля профильный комитет по разведке палаты представителей американского конгресса большинством голосов высказался в пользу публикации секретной записки демократического меньшинства по поводу «российского дела».

Представители власти РФ неоднократно отрицали обвинения в приписываемых Москве попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США, а также якобы наличии связей между президентом Дональдом Трампом и Россией. Согласно опросу Marist Poll, более 40% американских граждан опасаются вмешательства Москвы в предстоящие выборы в конгресс США.

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