Внешнее вмешательство оценят по понятию

Российские сенаторы подготовят специальный доклад, посвященный внешнему влиянию на выборы президента в РФ. Об этом «Известиям» рассказал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. По его словам, авторы документа планируют подробно разобрать механизмы влияния из-за рубежа на избирательные процессы в России. Кроме того, представители Совфеда предлагают внести поправки в законодательство и определить понятие внешнего вмешательства, чтобы у парламента появилась возможность проводить расследования по этому поводу.

Спецдоклад планируется опубликовать после завершения всех процедур избирательного цикла, в том числе инаугурации избранного президента. Это связано с тем, что в документе будут отражены факты, которые могут повлиять на ход выборов, так как они непосредственно касаются ряда участников процесса, пояснил глава комиссии Андрей Климов.

— До конца апреля мы опубликуем специализированный доклад, посвященный теме вмешательства в российские внутренние дела в период президентских выборов с момента их объявления Советом Федерации. Сенаторами будет представлен детализированный разбор механизмов влияния из-за рубежа во время проведения выборов президента, — сказал он.

Кроме того, планируется представить доклад о вмешательстве во внутренние дела России. Этот документ будет готовиться на ежегодной основе. Открытую часть, посвященную вмешательству США в дела суверенных государств, обнародуют в конце февраля. В закрытой части документа авторы проанализируют риски внешнего влияния на молодежь, стимулирование извне протестной повестки и межрелигиозных конфликтов, а также механизмы влияния на президентские выборы.

Собеседник «Известий» в Совете Федерации, знакомый с ходом подготовки доклада, отметил, что в закрытую часть включат данные о финансировании некоторых политиков из-за рубежа в период избирательной кампании, а также подробности деятельности фондов, которые зарегистрированы в Европе и намерены начать работу на территории РФ.

Ежегодный доклад направят в администрацию президента, Госдуму, Центризбирком и правительство РФ, сообщил Андрей Климов. По его словам, в качестве контрмер сенаторы предлагают внести в законодательство поправки, которые раскроют понятие «вмешательство во внутренние дела Российской Федерации».

— Сейчас эта терминология отсутствует. Это понятие нигде не раскрыто, и у парламентариев нет формальной возможности провести парламентское расследование, поскольку Федеральный закон №196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» четко регламентирует поводы использования этого инструмента. Подобные расследования необходимы, чтобы со стороны законодателей реагировать на вмешательство извне во внутренние дела и политические процессы в государстве, — отметил глава комиссии.

Суверенитет государства рассматривается в докладе как комплексное понятие, которое включает в себя не только политико-правовую, но также и военно-техническую, электоральную, образовательную, культурную, продовольственную и финансовую составляющие. Например, образовательный суверенитет связан с угрозами внешнего деструктивного воздействия на молодежь. По словам Андрея Климова, большинство хакерских атак на российскую цифровую инфраструктуру совершается с территории США. Речь идет не только о вторжении, например, в банковские системы, но и об активной работе с соцсетями. Нередко в переписку с молодежью вступают подставные лица из-за океана, которые пытаются воздействовать на молодых россиян, отмечает сенатор.

— По нашей информации, российскими молодыми людьми допризывного возраста очень серьезно заинтересовались, когда увидели эффективность российской армии в Сирии. Об этом свидетельствует и официальный доклад военной разведки США, опубликованный на портале Defense Intelligence Agency, — подчеркнул он. — Наша же функция состоит в точном описании подобных угроз, без перегибов и нагнетания ситуации — для инициации законов и предложений, которые смогут предотвратить ослабление государственного суверенитета.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в беседе с «Известиями» отметил, что возможности сенаторов по защите государственного суверенитета часто сводятся к привлечению внимания к этой теме. При этом само понятие суверенитета, по его мнению, шире, чем принято полагать.

— С точки зрения государственного управления под словом «суверенитет» мы подразумеваем военную безопасность, охрану границ или продуктовый суверенитет. Но на самом деле у нас абсолютно не выстроена ниша информационной безопасности, в частности в сфере консалтинга. В Китае, например, еще несколько лет назад была официально запрещена деятельность «большой четверки» мировых аудиторов (PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG), которые в России имеют доступ к информации государственных органов и ведомств, — подчеркнул Григорий Добромелов.

Эксперт отметил, что эта информация не должна попадать к оппонентам России, поскольку «подобные консалтинговые услуги подразумевают создание стратегий целых отраслей».

— Необходимо отрегулировать вопросы доступа к работам по планированию, консалтингу, стратегированию и аудиту госорганов, — заявил он.

В дальнейшем предстоит решить и проблему культурного суверенитета, уточнил эксперт. По его словам, ключевые вопросы по этому направлению связаны не с кино и музыкой, а с производством детских товаров. Ассортимент детских магазинов сегодня ориентирован «на западный культурный код», заметил Григорий Добромелов, и в результате значительная часть юного поколения воспринимает чужую культуру как свою собственную.