Сенаторы США заявили о «вмешательстве» РФ в выборы президента Мексики

Американские сенаторы Марко Рубио и Роберт Менендес заявили, что их беспокоит возможность России «вмешаться» в выборы президента Мексики и в процессы голосования в других странах Латинской Америки.

«Мы хотим поднять важный вопрос о сильных, независимых системах выборов в Мексике и в целом в Латинской Америке. Мы всё больше обеспокоены всё возрастающими попытками подорвать этот нелегко доставшийся и широко поддерживаемый прогресс, в особенности попытками из-за пределов региона», — приводит заявление сенаторов «РИА Новости».

По мнению Рубио и Менендеса, у России есть «сложные технологии», чтобы повлиять на голосование на выборах президента Мексики. В этой связи политики предложили госсекретарю США Рексу Тиллерсону оказать Мексике помощь силами Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы защитить выборы в этой стране от России.

В письме сенаторов Тиллерсону Россия названа «злонамеренным лицом», которое запросто может воспользоваться слабой системой выборов в странах Латинской Америки.

Напомним, 19 января координатор кампании претендента на пост главы государства от Институционно-революционной партии (ИРП) Аурелио Нуньо заявил о необходимости проведения расследования возможного вмешательства со стороны РФ в предстоящие выборы в Мексике.

Ранее версию о вмешательстве РФ в предстоящие президентские выборы в Мексике выдвинул помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.