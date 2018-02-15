Прямой эфир

Посольство США в РФ назвало пути выхода из кризиса в отношениях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В посольстве США в РФ в разговоре с «Известиями» назвали пути выхода из кризиса в отношениях и желании наладить конструктивный диалог с РФ.

Администрация президента Дональда Трампа о желании наладить конструктивный диалог с РФ заявляла неоднократно. Несколько раз передовицы мировых СМИ облетала фраза американского лидера о намерении «поладить с Россией». Однако антироссийский лейтмотив внутренней политики США мешает реально наладить позитивные отношения двух держав.

«С первых дней мы были предельно откровенными: мы бы предпочли иметь конструктивные отношения с Россией, основывающиеся на сотрудничестве и общих интересах», — отметила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

Также она напомнила, что посол США Джон Хантсман заявлял, что реализация Минских соглашений и прекращение конфликта на востоке Украины являются залогом нормализации диалога с РФ. Также, по словам Марии Олсон, выход из кризиса можно начать с сотрудничества по Сирии, КНДР и борьбе с ИГИЛ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Корея сближает

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отношения между РФ и США могут стать опаснее периода холодной войны
Хейли не считает Россию другом США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017