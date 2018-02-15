Посольство США в РФ назвало пути выхода из кризиса в отношениях

В посольстве США в РФ в разговоре с «Известиями» назвали пути выхода из кризиса в отношениях и желании наладить конструктивный диалог с РФ.

Администрация президента Дональда Трампа о желании наладить конструктивный диалог с РФ заявляла неоднократно. Несколько раз передовицы мировых СМИ облетала фраза американского лидера о намерении «поладить с Россией». Однако антироссийский лейтмотив внутренней политики США мешает реально наладить позитивные отношения двух держав.

«С первых дней мы были предельно откровенными: мы бы предпочли иметь конструктивные отношения с Россией, основывающиеся на сотрудничестве и общих интересах», — отметила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

Также она напомнила, что посол США Джон Хантсман заявлял, что реализация Минских соглашений и прекращение конфликта на востоке Украины являются залогом нормализации диалога с РФ. Также, по словам Марии Олсон, выход из кризиса можно начать с сотрудничества по Сирии, КНДР и борьбе с ИГИЛ.

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