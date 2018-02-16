В Госдуме обвинения РФ в организации кибератак назвали беспочвенными

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения Запада в адрес России в организации кибератак не имеют под собой оснований.

По его словам, обвиняя Москву, США и их союзники прибегают к логике двойных стандартов и нарушают все нормы международного права. «Такое впечатление, что в отношении России на Западе априори действует презумпция виновности», — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что обвинения США, Великобритании и ряда других государств выдвигаются без каких-либо весомых доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг обвинения в кибератаках с вирусом NotPetya.

Ранее Белый дом возложили ответственность за хакерские атаки на российских военных. С подобными обвинениями также выступили британский МИД и министерство по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии.



