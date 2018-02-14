Организаторы «крупнейшей хакерской атаки» заработали $24

Хакеры, взломавшие защиту нескольких тысяч сайтов в США, Канаде и Великобритании, не смогли монетизировать свою аферу.

Злоумышленники распространили вирус, заставляющий скомпрометированные компьютеры добывать криптовалюту. Технически атака прошла успешно — майнили тысячи веб-сайтов, включая портал канадского правительства.

СМИ назвали акцию «крупнейшей хакерской атакой», однако хакерам удалось заработать всего $24, сообщает портал Motherboard.

Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что в 2017 году группа Cobalt Strike осуществила не менее 21 волны атак, которым подверглись 240 кредитных организаций. По словам функционера, успешными оказались 11 атак, хакеры украли 1,156 млрд рублей.