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Организаторы «крупнейшей хакерской атаки» заработали $24

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Хакеры, взломавшие защиту нескольких тысяч сайтов в США, Канаде и Великобритании, не смогли монетизировать свою аферу.

Злоумышленники распространили вирус, заставляющий скомпрометированные компьютеры добывать криптовалюту. Технически атака прошла успешно — майнили тысячи веб-сайтов, включая портал канадского правительства.

СМИ назвали акцию «крупнейшей хакерской атакой», однако хакерам удалось заработать всего $24, сообщает портал Motherboard.

Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что в 2017 году группа Cobalt Strike осуществила не менее 21 волны атак, которым подверглись 240 кредитных организаций. По словам функционера, успешными оказались 11 атак, хакеры украли 1,156 млрд рублей. 

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