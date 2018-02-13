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ЦБ зафиксировал 11 успешных атак хакеров из группы Cobalt Strike

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что в 2017 году группа Cobalt Strike осуществила не менее 21 волны атак, которым подверглись 240 кредитных организаций.

По словам функционера на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы», успешными оказались 11 атак, хакеры украли 1,156 млрд рублей. 

Cobalt Strike захватывает управление процессингом, после чего снимает деньги в банкоматах, пока не кончится наличность.

Ранее сообщалось, что серверы зимних Олимпийских игр подверглись хакерской атаке во время проведения церемонии открытия 9 февраля.

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