ЦБ зафиксировал 11 успешных атак хакеров из группы Cobalt Strike

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что в 2017 году группа Cobalt Strike осуществила не менее 21 волны атак, которым подверглись 240 кредитных организаций.

По словам функционера на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы», успешными оказались 11 атак, хакеры украли 1,156 млрд рублей.

Cobalt Strike захватывает управление процессингом, после чего снимает деньги в банкоматах, пока не кончится наличность.

Ранее сообщалось, что серверы зимних Олимпийских игр подверглись хакерской атаке во время проведения церемонии открытия 9 февраля.