Прямой эфир

ЦРУ опровергло данные о выплате $100 тыс. россиянину за кибероружие

0
Фото: TASS/DPA/Olivier Douliery
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опровергло информацию журналистов The New York Times о том, что разведка США выплатила $100 тыс. некому россиянину, обещавшему помощь в возвращении «похищенного кибероружия» и в итоге предоставившего ложную информацию.

«Люди, которых надули в действительности, — это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг (журналисты. –– iz.ru). Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили $100 тыс., является абсолютной неправдой», –– цитирует «РИА Новости» представителя ЦРУ Николь де Хэй.

10 февраля портал iz.ru сообщил, по данным источников The New York Times в спецслужбах США, американские разведчики планировали заплатить $1 млн россиянину, который обещал вернуть «украденное у США кибероружие» и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа.

Через несколько месяцев секретных переговоров агенты заплатили россиянину $100 тыс., но якобы похищенное хакерами программное обеспечение так и не получили.

В обмен мужчина предоставил им липовую информацию «российской разведки».

Президент США Дональд Трамп назвал статью о покупке американской разведкой компромата на него частью кампании против себя.

Ранее сообщалось, что хакеры ShadowBrokers похитили программное обеспечение для атак на компьютеры у Агентства национальной безопасности США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры Fancy Bears узнали о госпрограмме Канады против российского спорта
Названы самые уязвимые для хакеров пользователи Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017