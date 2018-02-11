ЦРУ опровергло данные о выплате $100 тыс. россиянину за кибероружие

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опровергло информацию журналистов The New York Times о том, что разведка США выплатила $100 тыс. некому россиянину, обещавшему помощь в возвращении «похищенного кибероружия» и в итоге предоставившего ложную информацию.

«Люди, которых надули в действительности, — это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг (журналисты. –– iz.ru). Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили $100 тыс., является абсолютной неправдой», –– цитирует «РИА Новости» представителя ЦРУ Николь де Хэй.

10 февраля портал iz.ru сообщил, по данным источников The New York Times в спецслужбах США, американские разведчики планировали заплатить $1 млн россиянину, который обещал вернуть «украденное у США кибероружие» и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа.

Через несколько месяцев секретных переговоров агенты заплатили россиянину $100 тыс., но якобы похищенное хакерами программное обеспечение так и не получили.

В обмен мужчина предоставил им липовую информацию «российской разведки».

Президент США Дональд Трамп назвал статью о покупке американской разведкой компромата на него частью кампании против себя.

Ранее сообщалось, что хакеры ShadowBrokers похитили программное обеспечение для атак на компьютеры у Агентства национальной безопасности США.