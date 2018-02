Трамп прокомментировал информацию о попытке разведки купить на него компромат

Президент США Дональд Трамп назвал статью о покупке американской разведкой компромата на себя у некоего россиянина частью кампании против себя.

«Согласно The New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о Трампе Соединенным Штатам. Запрашивая $10 млн, он сторговался до $1 млн с оплатой в рассрочку. Я надеюсь, что люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Всё начинает выходить наружу. Осушим болото!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

According to the @nytimes, a Russian sold phony secrets on “Trump” to the U.S. Asking price was $10 million, brought down to $1 million to be paid over time. I hope people are now seeing & understanding what is going on here. It is all now starting to come out - DRAIN THE SWAMP!