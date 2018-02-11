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Трамп прокомментировал информацию о попытке разведки купить на него компромат

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп назвал статью о покупке американской разведкой компромата на себя у некоего россиянина частью кампании против себя.

«Согласно The New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о Трампе Соединенным Штатам. Запрашивая $10 млн, он сторговался до $1 млн с оплатой в рассрочку. Я надеюсь, что люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Всё начинает выходить наружу. Осушим болото!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Под «болотом» Трамп имеет в виду истеблишмент, который враждебно к нему относится, и спецслужбы.

Согласно материалу The New York Times, американские разведчики намеревались заплатить $1 млн россиянину, который пообещал вернуть «украденное у США кибероружие» и предоставить компромат на Трампа. При этом сотрудники якобы встречались с неизвестным в городах Германии, обменивались информацией лично и через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter.

Агенты перечислили россиянину $100 тыс., но в ответ получили сфабрикованную информацию об американском лидере и «данные российской разведки». После этого американцы разорвали договор, опасаясь, что это операция спецслужб РФ «по вмешательству в работу правительства США», а также пригрозили россиянину арестом по прибытии в страны Западной Европы или США.

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