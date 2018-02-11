Трамп прокомментировал информацию о попытке разведки купить на него компромат

Президент США Дональд Трамп назвал статью о покупке американской разведкой компромата на себя у некоего россиянина частью кампании против себя.

«Согласно The New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о Трампе Соединенным Штатам. Запрашивая $10 млн, он сторговался до $1 млн с оплатой в рассрочку. Я надеюсь, что люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Всё начинает выходить наружу. Осушим болото!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

According to the @nytimes, a Russian sold phony secrets on “Trump” to the U.S. Asking price was $10 million, brought down to $1 million to be paid over time. I hope people are now seeing & understanding what is going on here. It is all now starting to come out - DRAIN THE SWAMP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.

Под «болотом» Трамп имеет в виду истеблишмент, который враждебно к нему относится, и спецслужбы.

Согласно материалу The New York Times, американские разведчики намеревались заплатить $1 млн россиянину, который пообещал вернуть «украденное у США кибероружие» и предоставить компромат на Трампа. При этом сотрудники якобы встречались с неизвестным в городах Германии, обменивались информацией лично и через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter.

Агенты перечислили россиянину $100 тыс., но в ответ получили сфабрикованную информацию об американском лидере и «данные российской разведки». После этого американцы разорвали договор, опасаясь, что это операция спецслужб РФ «по вмешательству в работу правительства США», а также пригрозили россиянину арестом по прибытии в страны Западной Европы или США.