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Трамп рассказал о разрушительных последствиях обвинений в США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп считает, что жизнь и карьеру человека в Соединенных Штатах можно уничтожить с помощью одного лишь обвинения. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Жизни людей разбивают и уничтожают простым обвинением. Некоторые из них (обвинений) правдивы, а некоторые ложны. Некоторые касаются прошлого, а некоторые — недавних событий. Но для тех, кого ложно обвинили, нет способа восстановить репутацию — их жизнь и карьера разрушены. Разве больше не существует такого понятия, как правовые гарантии?» — заявил политик.

Американский лидер не пояснил, о каких конкретно обвинениях идет речь. В последнее время в СМИ часто поднимается вопрос расследования приписываемых Дональду Трампу «связей с Россией», которые опровергали и в Белом доме, и в Кремле. Кроме того, компании в сфере шоу-бизнеса и журналистики прекратили сотрудничество со многими известными деятелями после обвинений в домогательствах, а политики были вынуждены уйти из публичной жизни.

Ранее портал iz.ru писал, что спичрайтер Белого дома Дэвид Соренсон ушел в отставку после обвинений в домашнем насилии.

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