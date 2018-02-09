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Сальма Хайек рассказала об угрозах Вайнштейна сломать ей колени

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Фото: Global Look Press/Yves Herman
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Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что продюсер Харви Вайнштейн угрожал сломать ей колени.

Об этом она заявила на шоу телеведущей Опры Уинфри.

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По словам 51-летней актрисы, инцидент произошел на съемках фильма 2002 года «Фрида», в котором Хайек сыграла роль мексиканской художницы Фриды Кало.

Актриса призналась, что Вайнштейн напрямую сказал ей, что хочет ее убить. Это была не единственная угроза.

«Он сказал [режисcеру картины] Джули Тэймор: «Я собираюсь сломать коленные чашечки этой *****», — цитирует Хайек издание NME.

В середине декабря Хайек присоединилась к группе женщин, которые обвинили Вайнштейна в домогательствах. Актриса заявила, что ей постоянно приходилось говорить нет в ответ на непристойные предложения продюсера — раздеться в его присутствии, позволить ему сделать ей массаж или заняться сексом и так далее.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикации расследования The New York Times, в котором говорилось, что продюсер в течение 30 лет совершал неподобающие действия в отношении женщин, с которыми он работал.

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