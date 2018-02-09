Сальма Хайек рассказала об угрозах Вайнштейна сломать ей колени

Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что продюсер Харви Вайнштейн угрожал сломать ей колени.

Об этом она заявила на шоу телеведущей Опры Уинфри.

По словам 51-летней актрисы, инцидент произошел на съемках фильма 2002 года «Фрида», в котором Хайек сыграла роль мексиканской художницы Фриды Кало.

Актриса призналась, что Вайнштейн напрямую сказал ей, что хочет ее убить. Это была не единственная угроза.

«Он сказал [режисcеру картины] Джули Тэймор: «Я собираюсь сломать коленные чашечки этой *****», — цитирует Хайек издание NME.

В середине декабря Хайек присоединилась к группе женщин, которые обвинили Вайнштейна в домогательствах. Актриса заявила, что ей постоянно приходилось говорить нет в ответ на непристойные предложения продюсера — раздеться в его присутствии, позволить ему сделать ей массаж или заняться сексом и так далее.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикации расследования The New York Times, в котором говорилось, что продюсер в течение 30 лет совершал неподобающие действия в отношении женщин, с которыми он работал.