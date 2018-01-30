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Роуз Макгоуэн описала в мемуарах домогательства Вайнштейна

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Фото: Global Look Press/face to face/Wiese
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Голливудская актриса Роуз Макгоуэн выпустила свои мемуары, которые назвала «Храбрая». В них она подробно описала случай домогательства продюсера Харви Вайнштейна, произошедший 20 лет назад. 

Как сообщают британские СМИ, Макгоуэн называет продюсера не иначе как «Монстр» и описывает, что Вайнштейн назначил ей встречу в ресторане, после чего пригласил в свой номер в отеле, обещая, что «ее карьеру ждет головокружительный взлет». Далее актриса пишет, что после получасового общения о карьере продюсер затащил ее в джакузи и изнасиловал. 

«Я чувствовала себя очень грязной. Я была потрясена и раздосадована до глубины души», — пишет Макгоуэн. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что мир охватила волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой.

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