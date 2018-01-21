Прямой эфир
Сюжет:

Британская актриса посетовала на отсутствие домогательств

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/SOLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская актриса Зои Уонамейкер посетовала, что никогда не становилась жертвой сексуальных домогательств.

По ее словам, в начале ее карьеры на телевидении — в 1970-х —  домогательства были широко распространены. Но ее постоянно удивляло, что никто не пытался к ней приставать.

Актриса считает кампанию борьбы с домогательствами «охотой на ведьм».

«Я расстроена, потому что это охота на ведьм — вы можете что-то выиграть от этого, просто через 50 лет выйдя и заявив: «О, меня изнасиловали». Я думаю: «Что же заставило вас ждать так долго?» — пояснила актриса в интервью Mirror.

С домогательствами сталкиваются женщины и других профессий, подчеркнула она. «Не думаю, что это только в шоу-бизнесе», — сказала актриса.

68-летняя Зои Уонамейкер широко известна исполнением ролей преподавательницы школы Хогвардс мадам Крюк в серии фильмов о Гарри Поттере и автора детективов Ариадны Оливер — «напарницы» Эркюля Пуаро в британском сериале о нем.

Как писал портал iz.ru, мир охватила волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой.

Подробнее о развитии событий можно узнать из тематического сюжета портала iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Катрин Денёв разъяснила свою позицию о настойчивых ухаживаниях мужчин
Time назвал «человеком года» рассказавших о домогательствах женщин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017