Британская актриса посетовала на отсутствие домогательств

Британская актриса Зои Уонамейкер посетовала, что никогда не становилась жертвой сексуальных домогательств.

По ее словам, в начале ее карьеры на телевидении — в 1970-х — домогательства были широко распространены. Но ее постоянно удивляло, что никто не пытался к ней приставать.

Актриса считает кампанию борьбы с домогательствами «охотой на ведьм».

«Я расстроена, потому что это охота на ведьм — вы можете что-то выиграть от этого, просто через 50 лет выйдя и заявив: «О, меня изнасиловали». Я думаю: «Что же заставило вас ждать так долго?» — пояснила актриса в интервью Mirror.

С домогательствами сталкиваются женщины и других профессий, подчеркнула она. «Не думаю, что это только в шоу-бизнесе», — сказала актриса.

68-летняя Зои Уонамейкер широко известна исполнением ролей преподавательницы школы Хогвардс мадам Крюк в серии фильмов о Гарри Поттере и автора детективов Ариадны Оливер — «напарницы» Эркюля Пуаро в британском сериале о нем.

Как писал портал iz.ru, мир охватила волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой.

Подробнее о развитии событий можно узнать из тематического сюжета портала iz.ru.