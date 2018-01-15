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Катрин Денёв разъяснила свою позицию о настойчивых ухаживаниях мужчин

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Знаменитая французская актриса Катрин Денёв, ранее назвавшая массовое обвинение мужчин настоящей охотой на ведьм, конкретизировала свои слова о сексуальных домогательствах.

В частности, Денёв заявила, что любит свободу и ей не нравится, когда каждый может судить и осуждать, когда утверждения в социальных сетях приводят к отставкам, наказаниям и «линчеванию» со стороны СМИ.

Актриса подчеркнула, что в открытом обращении, которое она подписала ранее, нет утверждений о том, что домогательства — это хорошо. В обращении утверждалось, что настойчивые ухаживания являются не преступлением, а частью сексуальной свободы и отнимать ее у мужчин нельзя. По словам актрисы, она ничего не оправдывает, но стайная психология ее не устраивает. Также Денёв осудила тех, кто неверно истолковывает текст заявления.

Денёв подчеркнула, что поддержала заявление, которое подписали еще 99 известных француженок, так как опасается «чистки» в искусстве. Она задалась вопросом, не будут ли теперь снимать с музейных стен полотна Поля Гогена или уничтожать картины Эгона Шиле и Леонардо да Винчи.

Денёв в открытом письме в газете Liberation принесла извинения жертвам «ужасных деяний», которые могли почувствовать себя оскорбленными, пишет сетевое издание m24.ru.

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