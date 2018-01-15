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Помощнице конгрессмена заплатили $220 тыс. в связи с домогательствами

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Фото: Depositphotos/andriano_cz
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Помощнице члена палаты представителей США Винсам Пэкер тайно заплатили $220 тыс. за молчание. Она получила эту сумму в ходе разбирательства по делу о домогательствах со стороны ее начальника.

Как сообщают американские СМИ, член палаты представителей США Алси Хастингс в ходе визита в Австрию предложил своей помощнице остановиться вместе. Помимо этого, как утверждает девушка, он обнял ее «неприемлемым образом».

Хастингс обвинения в домогательствах отрицает. В результате дела, которое длилось четыре года, помощнице конгрессмена заплатили $220 тыс. Пэкер ушла с работы, однако согласилась хранить молчание.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мир охватила волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой. Самыми частыми фигурантами скандалов являются экс-президент США Джордж Буш – старший, актер и режиссер Кевин Спейси, актер Чарли Шин и кинопродюсер Харви Вайнштейн.

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