Помощнице конгрессмена заплатили $220 тыс. в связи с домогательствами

Помощнице члена палаты представителей США Винсам Пэкер тайно заплатили $220 тыс. за молчание. Она получила эту сумму в ходе разбирательства по делу о домогательствах со стороны ее начальника.

Как сообщают американские СМИ, член палаты представителей США Алси Хастингс в ходе визита в Австрию предложил своей помощнице остановиться вместе. Помимо этого, как утверждает девушка, он обнял ее «неприемлемым образом».

Хастингс обвинения в домогательствах отрицает. В результате дела, которое длилось четыре года, помощнице конгрессмена заплатили $220 тыс. Пэкер ушла с работы, однако согласилась хранить молчание.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мир охватила волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой. Самыми частыми фигурантами скандалов являются экс-президент США Джордж Буш – старший, актер и режиссер Кевин Спейси, актер Чарли Шин и кинопродюсер Харви Вайнштейн.