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Лауреата «Золотого глобуса» обвинили в сексуальных домогательствах на свидании

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Фото: Global Look Prees/T. Lowe
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Американского актера, являющегося лауреатом «Золотого глобуса», Азиза Ансари обвинила в сексуальных домогательствах девушка, с которой он ходил на свидание в 2017 году.

Об этом сообщает издание Babe.

Они познакомились на вечеринке Aftermy Awards Emmy, где обменялись номерами телефонов. Вскоре Ансари пригласил девушку на свидание. Они вместе поужинали, а затем отправились к нему в квартиру на Манхэттене.

Позже спутница рассказала журналистам, что там он начал к ней приставать. По словам девушки, она неоднократно подавала Ансари сигналы, чтобы показать, насколько ей некомфортно. В итоге они посмотрели телевизор, и она уехала домой.

На следующий день она получила сообщение от актера, который радовался прошедшему вечеру. Девушка ответила, что всё произошедшее не доставило ей никакого удовольствия, и подробно описала, что именно в его поведении ее возмутило.

На церемонию вручения «Золотого глобуса» артист пришел со значком движения Time`s Up, которое выступает против сексуальных домогательств.

Ранее французская актриса Катрин Денев выступила в открытом письме против волны «ненависти к мужчинам», возникшей после скандалов о серии домогательств. Поддержали ее около 100 известных женщин.

Начались скандалы осенью 2017 года, когда  The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.  

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