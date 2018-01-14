Фотографа британской королевской семьи обвинили в массовых домогательствах

Обвинения в домогательствах в адрес всемирно известного модного фотографа Марио Тестино, снимавшего британскую королевскую семью, выдвинули 13 его бывших моделей-мужчин и ассистентов. Об этом пишет издание The New York Times.

По их словам, фотограф домогался моделей с 1990-х годов.

Кроме того, еще 15 моделей-мужчин обвинили в неподобающем поведении американского модного фотографа Брюса Вебера, сотрудничающего с брендами Calvin Klein и Abercrombie & Fitch.

Издательство Conde Nast, выпускающее глянцевые журналы, уже объявило о приостановке работы с замешанными в скандале фотографами. Вместе с тем их представители отметили, что Марио Тестино и Брюс Вебер шокированы подобными обвинениями.

Массовые скандалы с обвинениями в сексуальных домогательствах в сфере политики, шоу-бизнеса и искусства начались после расследования СМИ случаев неподобающего поведения голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях десятки женщин.

Как ранее писал портал iz.ru, американский актер Джонатан Шек также обвинил 94-летнего итальянского режиссера Франко Дзеффирелли в сексуальных домогательствах.