Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

Американская актриса Ума Турман рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна, продюсировавшего дилогию «Убить Билла», в которой Турман исполнила главную роль.

По ее словам, после успеха картины «Криминальное чтиво», в которой актриса также снималась, Вайнштейн пригласил ее встретиться в отеле в Париже и повел в сауну.

Актриса заявила, что тогда она быстро ушла. Спустя некоторое время актриса встретила продюсера в одном из отелей Лондона, где он, по ее словам, набросился на нее.

«Он толкнул меня. Попытался забраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей», — передает слова Турман «Газета.ру» со ссылкой на портал Variety.

Как отмечает издание, представитель Вайнштейна заявил, что слова Турман о физическом нападении «не соответствуют действительности».

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре Ума Турман выразила поддержку жертвам сексуальных домогательств. Она заявила, что рада тому, что дело Вайнштейна «медленно продвигается вперед», поскольку он «не заслуживает пули».

Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах обвинили более 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Продюсеру пришлось покинуть совет директоров собственной компании Weinstein Company. Кроме того, его исключили из членов Американской академии киноискусств, а также из Гильдии продюсеров Америки.

Подробная информация о событиях, связанных с обвинениями в домогательствах в Голливуде, доступна в сюжете портала iz.ru.