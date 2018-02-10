Спичрайтер Белого дома ушел в отставку из-за обвинений в домашнем насилии

Спичрайтер Белого дома Дэвид Соренсон ушел в отставку после того, как бывшая жена обвинила его в домашнем насилии. Об этом сообщает The Washington Post.

Соренсон был жена 2,5 года на Джессике Корбетт.

По словам женщины, о насилии со стороны супруга она сообщила в ФБР осенью 2017 года. При этом в Белом доме об обвинениях сотрудника узнали только 8 февраля.

«Он (Соренсон. — Ред.) отрицал обвинения и уволился сегодня», — заявил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Это не первый случай увольнения после подобных обвинений. Ранее портал iz.ru сообщил, что секретарь Белого дома Роберт Портер подал в отставку после обвинений со стороны двух экс-супруг и подруги в бытовом насилии и психологическом давлении.

Президент США Дональд Трамп пожелал ему всего наилучшего.

«Мы желаем ему всего наилучшего, он усердно работал. Мы недавно узнали об этом (обвинениях. — Ред.) и были очень удивлены, однако определенно мы желаем ему всего наилучшего, сейчас он переживает непростое время. Как вы знаете, он говорит, что невиновен. Вчера он с уверенностью сказал, что невиновен, так что вам стоит поговорить с ним об этом», — сказал Трамп.