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В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию

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Что для родителей образец для подражания, для детей сексист и расист. Так молодое поколение оценило классические фильмы про агента 007. Настоящую атаку на классику устроили пользователи Twitter. Претензии возникли к исполнителям главной роли. Шона Коннери назвали «чертовски агрессивным насильником». Видимо, из-за особого успеха у женского пола. А вот фильмы с Роджером Муром получили звание «расистских». Пирсу Броснану и Дэниелу Крейгу повезло — видимо, они ближе миллениалам.

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