Хиллари Клинтон решила не увольнять обвиненного в домогательствах помощника

Во время предвыборной кампании 2008 года Хиллари Клинтон отказалась увольнять неоднократно обвиненного в сексуальных домогательствах помощника. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, речь идет о Бернсе Страйдере, который являлся советником Клинтон по вопросам религии и каждый день отправлял ей выдержки из Библии.

Также Страйдер является одним из основателей лоббистской организации в поддержку христианских ценностей American Values Network.

В 2008 году он входил в избирательный штаб Клинтон, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, но позже проиграла Бараку Обаме.

В то время Страйдер обвинялся в сексуальных домогательствах к молодой подчиненной. Он якобы прикасался к ней против ее желания и отправлял электронные письма с сексуальным подтекстом.

Однако вместо того, чтобы уволить помощника, Клинтон лишила его зарплаты за несколько месяцев.

Тема домогательств в последнее время широко обсуждается в США. За последние несколько месяцев в неподобающем поведении были обвинены продюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и Дастин Хоффман, комик Луи Си Кей, 93-летний экс-президент США Джордж Буш-старший, несколько членов американского конгресса и многие другие.