Дэвида Копперфильда обвиняют в домогательствах к 17-летней модели

Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвиняют в сексуальных домогательствах. Модель Бриттни Льюис заявила, что фокусник домогался ее в 1988 году, когда она еще была несовершеннолетней. Об этом пишет Wrap.

По словам Льюис, 30 лет назад она принимала участие в конкурсе моделей в Японии. Копперфильд был членом жюри. После возвращения в Соединенные Штаты 17-летняя девушка получила от фокусника приглашение на его шоу в другом городе. Семья модели дала свое согласие на поездку.

Льюис рассказала, что Копперфильд представил ее своей команде. При этом она чувствовала себя польщенной, однако ясно дала понять, что романтических приключений не ищет.

После выступления иллюзионист пригласил девушку в бар, где якобы что-то подмешал ей в напиток. Когда она спросила, что он делает, факир ответил: «Я просто делюсь». По словам модели, после нескольких глотков она потеряла сознание.

Далее пострадавшая смутно помнит, как она села в такси. Следующее воспоминание — она находится в своем номере, а рядом одетый в черный халат Копперфильд. По заверению Льюис, она была без одежды, а он целовал ее лицо и ниже. После этого она опять потеряла сознание.

Льюис утверждает, что утром артист зашел к ней и рассказал, что «ничего не было», так как она еще несовершеннолетняя.

По словам женщины, ее якобы заставили написать родителям письмо и сообщить, что с ней всё в порядке.

Модель заявила также, что сообщила о произошедшем в ФБР около одиннадцати лет назад, как раз в то же время, когда Лейси Л. Кэрролл обвиняла Копперфильда в домогательствах, сообщает телеканал «360».

Стоит отметить, что накануне Дэвид Копперфильд опубликовал в Twitter заявление, в котором поддержал участников движения #MeToo, которые являются жертвами сексуального насилия. Он намекнул, что в прошлом его «ложно обвинили» в насилии, однако его невиновность была доказана. Копперфильд призвал «всегда выслушивать» жертв, но с осторожностью относиться к предоставляемой ими информации и не торопиться с выводами.