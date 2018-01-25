Прямой эфир
Сюжет:

Дэвида Копперфильда обвиняют в домогательствах к 17-летней модели

0
Фото: Global Look Press/MJT/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвиняют в сексуальных домогательствах. Модель Бриттни Льюис заявила, что фокусник домогался ее в 1988 году, когда она еще была несовершеннолетней. Об этом пишет Wrap.

По словам Льюис, 30 лет назад она принимала участие в конкурсе моделей в Японии. Копперфильд был членом жюри. После возвращения в Соединенные Штаты 17-летняя девушка получила от фокусника приглашение на его шоу в другом городе. Семья модели дала свое согласие на поездку.

Льюис рассказала, что Копперфильд представил ее своей команде. При этом она чувствовала себя польщенной, однако ясно дала понять, что романтических приключений не ищет.

После выступления иллюзионист пригласил девушку в бар, где якобы что-то подмешал ей в напиток. Когда она спросила, что он делает, факир ответил: «Я просто делюсь». По словам модели, после нескольких глотков она потеряла сознание.

Далее пострадавшая смутно помнит, как она села в такси. Следующее воспоминание — она находится в своем номере, а рядом одетый в черный халат Копперфильд. По заверению Льюис, она была без одежды, а он целовал ее лицо и ниже. После этого она опять потеряла сознание.

Льюис утверждает, что утром артист зашел к ней и рассказал, что «ничего не было», так как она еще несовершеннолетняя.

По словам женщины, ее якобы заставили написать родителям письмо и сообщить, что с ней всё в порядке.

Модель заявила также, что сообщила о произошедшем в ФБР около одиннадцати лет назад, как раз в то же время, когда Лейси Л. Кэрролл обвиняла Копперфильда в домогательствах, сообщает телеканал «360».

Стоит отметить, что накануне Дэвид Копперфильд опубликовал в Twitter заявление, в котором поддержал участников движения #MeToo, которые являются жертвами сексуального насилия. Он намекнул, что в прошлом его «ложно обвинили» в насилии, однако его невиновность была доказана. Копперфильд призвал «всегда выслушивать» жертв, но с осторожностью относиться к предоставляемой ими информации и не торопиться с выводами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства
Бриджит Бардо выпустила последнюю книгу мемуаров «Слезы в бою»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017