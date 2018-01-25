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Бриджит Бардо выпустила последнюю книгу мемуаров «Слезы в бою»

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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На полки книжных магазинов поступили мемуары звезды французского кино Бриджит Бардо. Книга называется «Слезы в бою», она выпущена крупнейшим издательством Франции Plon.

Комментируя выход мемуаров, автор сказала, что это — ее последняя книга. На страницах книги зоозащитница признается, что всегда сомневалась в своей красоте, понимая, что люди теряют и молодость, и красоту, и популярность.

«Меня считали одной из самых популярных мировых звезд, и всё же я ничто», — пишет Бардо. Она рассказывает, что драгоценность и богатство ее никогда не привлекали, а главное дело ее жизни — спасение животных, передает ТАСС.

Кинокарьеру Бардо завершила в 1973 году и посвятила себя защите дикой природы. Она основала фонд на собственные средства.

Ранее знаменитость назвала «смешными и неинтересными» большинство обвинений актрис о домогательствах режиссеров и продюсеров.

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