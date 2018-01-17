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В Великобритании украден экземпляр первого издания о Гарри Поттере

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Фото: Global Look Press/Xinhua/E]Nicolas Celaya
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Из книгохранилища в британском городе Тетфорд неизвестными злоумышленниками украдены 12 раритетных изданий. Самая дорогая пропавшая книга — первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», открывшего поттериану.

Книга выпущена в 1997 году издательством Bloomsbury тиражом 500 экземпляров. Пропавший экземпляр имел особую ценность, поскольку был дополнительно упакован в особый картонный футляр красного цвета с рисунком и заголовком книги на лицевой стороне. Раритет оценивается в £40 тыс.

Кроме того, пропали первые издания других книг — «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Толкина, набор четырех первых выпусков «Винни-Пуха» Алана Милна, «Цвет волшебства» Терри Пратчетта и «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Фицджеральда.

Скотленд-Ярд попросил доводить до правоохранительных органов любую появившуюся информацию о пропавших книгах. В сообщении полиции подчеркивается, что «это не такие издания, которые увидишь каждый день», сообщает ВВС.

По предварительным данным, кража произошла в ночь на 9 января. Книги были вынесены двумя мужчинами, которые находились в хранилище не более получаса. 

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