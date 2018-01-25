В США купили более 1,7 млн экземпляров скандальной книги о Трампе

В США за первые три недели после выхода продано более 1,7 млн экземпляров скандальной книги журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Об этом передает телеканал CNN.

В пресс-релизе издательства Henry Holt and Company говорится о том, что речь идет обо «всех форматах, включая издания в твердой обложке, электронные книги и аудиокниги». Отмечается, что спрос на печатные экземпляры значительно превышает число книг, поступающих в продажу.

Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» поступила в продажу 9 января и сразу стала бестселлером в США. В ней содержится множество компрометирующих сведений о нем и членах семьи американского лидера. Вульф утверждает: президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию и не обладает достаточным интеллектом для занимаемого поста.

Портал iz.ru писал о том, что книга Вульфа ляжет в основу телесериала. Права на экранизацию бестселлера приобрела компания Endeavor Content, а сам автор намерен его продюсировать.

По данным на начало января, он на продажах заработал более $1 млн и может довести этот показатель до $7,4 млн в случае сохранения высокого спроса.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал книгу, а Вульфа назвал психически ненормальным.