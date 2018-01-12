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Трамп счел предательством причастность Бэннона к книге о Белом доме

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Президент США Дональд Трамп счел предательством причастность своего бывшего советника Стивена Бэннона к скандальной книге «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Об этом Трамп заявил в интервью, сообщает ТАСС.

«Я счел себя преданным, потому что так не делается», — заявил Трамп. Политик добавил, что бывший главный стратег Белого дома преувеличил свою роль в победе Трампа на президентских выборах 2016 года.

Также американский лидер указал, что никогда не встречался с автором книги журналистом Майклом Вульфом. Ранее тот утверждал, что несколько раз обсуждал с Трампом ряд вопросов.

В книге Вульфа приводится приписываемое экс-советнику заявление о «предательстве» сына президента Дональда Трампа-младшего из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Позже Стивен Бэннон выразил свое сожаление Дональду Трампу и заявил, что его высказывание адресовалось экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.

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