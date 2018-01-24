Экс-врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства

Бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам заключения за сексуальные домогательства в отношении спортсменок.

Информацию об этом распространила британская газета Daily Mail в среду, 24 января.

«Вы не заслуживаете возможности когда-либо покинуть здание тюрьмы», — цитирует «Интерфакс» текст приговора, озвученный судьей Розмари Аквилиной.

С обвинениями в адрес врача выступили более 150 молодых девушек и женщин, среди них есть и олимпийские чемпионки.

18 января решением генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в структуре организации создано специальное подразделение, которое займется противодействием сексуальным домогательствам внутри самой ООН.

ООН «попытается усилить эффективность расследования соответствующих сообщений и поддержать жертв» харассмента, сообщили в организации.