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Разрыв контракта с Кевином Спейси обошелся Netflix почти в $40 млн

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Фото: Global Look Press/Matthias Balk/dpa
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Компания Netflix в своем квартальном отчете указала, что потеряла $39 млн «непредвиденных расходов», сообщает телеканал CNN.

Столь серьезные потери в компании объяснили прекращением работы над определенным контентом. По данным источника, причиной тому стал разрыв контракта с актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах.

Спейси играл главную роль в сериале «Карточный домик». Также актер должен был сниматься в картине Gore Vidal, производство которой также было остановлено. 

Число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны Спейси уже достигло 15 человек. В центре скандала артист оказался после того, как его обвинил в домогательствах актер сериала Srar Trek  Энтони Рэпп. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге.

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