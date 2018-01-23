Разрыв контракта с Кевином Спейси обошелся Netflix почти в $40 млн

Компания Netflix в своем квартальном отчете указала, что потеряла $39 млн «непредвиденных расходов», сообщает телеканал CNN.

Столь серьезные потери в компании объяснили прекращением работы над определенным контентом. По данным источника, причиной тому стал разрыв контракта с актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах.

Спейси играл главную роль в сериале «Карточный домик». Также актер должен был сниматься в картине Gore Vidal, производство которой также было остановлено.

Число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны Спейси уже достигло 15 человек. В центре скандала артист оказался после того, как его обвинил в домогательствах актер сериала Srar Trek Энтони Рэпп. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге.